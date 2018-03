Lovi Poe "recria" Brooke Shields em "A Lagoa Azul"

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:45 Facebook

A cantora e atriz Lovi Poe deu asas à imaginação e voltou aos anos 1980 para "recriar" a personagem interpretada por Brooke Shields em "A Lagoa Azul".

"A encarnar Brooke Shields em 'A Lagoa Azul'". Foi esta a legenda escolhida por Lovi Poe para descrever a imagem partilhada, na quinta-feira, no seu perfil de Instagram.

No registo em questão, a artista, de 29 anos, surge completamente nua, fazendo lembrar a referida longa-metragem e, sobretudo, a personagem que Brooke Shields interpretou na década de 1980, tinha a norte-americana 14 anos.

"A Lagoa Azul", recorde-se, é um drama romântico realizado por Randal Kleiser e baseado na obra homónima escrita por Henry De Vere Stacpoole.

Protagonizado por Brooke Shields e Christopher Atkins, o filme conta a história de duas crianças que ficaram isolados no paraíso, uma ilha tropical situada no sul do Pacífico, longe de tudo e da civilização. Ambas vão crescer, assim, juntas e descobrir o corpo e outros sentimentos, quando atingem a puberdade.

A ousadia que um dos filmes mais icónicos dessa década apresenta está bem patente na fotografia que a filipina dilvulgou na sua conta de Instagram e na qual é seguida por mais de dois milhões de seguidores. Só esta publicação superou, em 24 horas, a marca dos 150 mil "gostos".

Dos cerca de dois mil comentários ao arrojo de Lovi Poe, que conta com uma carreira de 12 anos no mundo da música e da representação, saltam à vista elogios à sua forma física. Uma "inspiração" para alguns, uma mulher com um "corpo maravilhoso" para outros, há quem afirme, categoricamente, que com esta fotografia a filipina "deitou abaixo a Internet".