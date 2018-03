Luciana Abreu agradece apoio e pede desculpa pela ausência

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:57 Facebook

A cantora e atriz voltou às redes sociais e dirigiu-se aos seus admiradores. Luciana Abreu pediu desculpa pela ausência, falou do momento delicado vivido pelas filhas e agradeceu todas as mensagens de apoio que recebeu.

Depois de no passado sábado ter anunciado que as filhas tinham tido alta hospitalar, dois meses depois de terem nascido, Luciana Abreu voltou esta quinta-feira a fazer uma publicação nas redes sociais. A artista escreveu sobre tristeza que sentiu por não ter as filhas em casa e mostrou-se grata pelo carinho do público.

"Meus queridos, quero pedir-vos desculpa pela minha ausência ao longo destes dois meses", pode ler-se no inicio da mensagem. "Foram milhares as mensagens de apoio que fui recebendo, às quais não tinha alegria para responder...pelas fotos que me pediam, sempre que me encontravam em locais públicos, que também me fui negando, por não ter alegria, por não ter as minhas bebes em casa."

Além do apoio dos fãs, Luciana Abreu voltou a destacar o trabalho da equipa da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, à qual agradece profundamente pelos cuidados prestados a Amoor Viktória e Valentine Viktória, que nasceram prematuras e tiveram de permanecer na incubadora durante dois meses.

A cantora, de 32 anos, e o marido, Daniel Souza, podem agora respirar de alívio e voltar à rotina junto de Lyonce e Lyannii, as filhas mais velhas de Luciana, do relacionamento com o jogador de futebol Yannick Djaló.