Luciana Abreu anuncia nomes das filhas, que estão a melhorar

Era o segredo mais bem guardado, desde que nasceram no passado dia 23. Mas Luciana Abreu revelou esta quinta-feira o nome das suas duas filhas gémeas.

Luciana Abreu anunciou esta tarde que as duas filhas chamam-se Amoor Viktória e Valentine Viktória. A revelação foi feita numa publicação em que Luciana Abreu explica que as filhas "continuam na luta pela vida".

Internada de urgência no sábado passado, e com risco de perder as crianças, Luciana Abreu anunciou no próprio dia que já estava no hospital e que era chegada a hora. Sempre acompanhada do marido, Daniel Souza, com quem se casou em 21 de outubro, a cantora e atriz anunciou ao final do dia que tudo tinha corrido bem, mas que as bebés, por terem nascido prematuras, tinham de ficar na incubadora

O mistério em redor do nome das crianças continuava, no entanto, por resolver, já que nem a mãe nem o pai tinham feito qualquer referência. Até esta quinta-feira.

Luciana Abreu, de 32 anos, já é mãe de Lyonce e Lyannii, da anterior relação com o futebolista Yannick Djaló.