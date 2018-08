João Manuel Farinha 16 Maio 2018 às 13:54 Facebook

Luciana Abreu divulgou esta terça-feira o videoclipe do seu novo single. "Pula Pula" é um tema de apoio à seleção portuguesa no Mundial de futebol da Rússia e marca o regresso da cantora depois de ter sido mãe.

Luciana Abreu está de volta e pronta para gritar por Portugal. A cantora lançou o tão aguardado videoclipe de "Pula Pula", um tema cantado em inglês e português, marcado pelos ritmos latinos.

A cantora classificou este como o videoclipe "mais esperado do ano", quer pela própria, quer por todos aqueles que a seguem no YouTube, e aproveitou os últimos dias para fazer a contagem para o seu lançamento. Cerca de 24 horas após ter sido disponibilizado, "Pula Pula" contava com mais 107 mil visualizações.

Num vídeo marcado pelas referências futebolísticas, Luciana Abreu mostra que já recuperou a boa forma física, quase cinco meses depois de ter dado à luz Amoor e Valentine Viktória. Recorde-se que as gémeas nasceram prematuras a 23 de dezembro do ano passado e permaneceram na incubadora por um período de dois meses.