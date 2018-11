Luciana Abreu faz renascer portuense Fatinha Maria para novo projeto

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:24 Facebook

Nasceu na novela "Sol de Inverno", emitida pela SIC em 2013 e 2014. Saltou depois para o programa "Grande Tarde", então apresentado por João Baião, Andreia Rodrigues e Luciana Abreu. A personagem interpretada por Lucy chegou às redes sociais e promete momentos de pura diversão.

À parte da eterna Floribella, Fatinha Maria é das figuras mais marcantes vividas por Luciana Abreu na ficção. Por isso, a atriz e cantora recuperou-a, abriu-lhe um perfil no Instagram - com quatro mil seguidores ao final de cerca de três semanas online - e promete dar-lhe nova vida.

"A Fatinha nunca morreu. Passou de uma novela ["Sol de Inverno"] para um programa de televisão ["Grande Tarde"], de um programa de televisão para abrir os meus concertos, e agora terá a sua aventura", explicou Luciana em declarações à Record TV Portugal.

Essa personagem "frontal e sem papas na língua", com sotaque portuense nitidamente marcado, inclui um projeto pessoal "online que será lançado no início do ano" e que "abrange cultura, entretenimento, política e música", contou a artista. "A Fatinha, que pelos vistos vai marcar gerações, vai incendiar o país", promete Luciana Abreu.

Sobre o seu regresso às novelas, a intérprete admite que tem "tentado fugir". "Não sei se vou conseguir durante muto mais tempo. Tenho exclusividade com a SIC...", termina. A última história de ficção da qual fez parte foi "Espelho d'Água" (2017).