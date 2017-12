Luciana Abreu já saiu da maternidade: "Só parte de mim voltou a casa"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:48 Facebook

Luciana Abreu saiu, esta quinta-feira, da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), onde deu à luz no passado dia 23 as duas filhas gémeas. Amoor e Valentine Viktória mantêm-se no hospital a lutar pela vida.

"Voltei para junto da família, dos amigos e de todos que me querem bem", revelou a atriz e cantora, no início desta tarde, numa mensagem partilhada nas redes sociais.

Todavia, a atriz informa que as filhas recém-nascidas continuam na MAC, onde nasceram prematuramente em vésperas de Natal. "Só parte de mim voltou a casa, porque lá dentro ficam as minhas filhas e os enormes profissionais a tomar conta delas por mim, de forma a que brevemente eu possa voltar completa, embora deixando lá parte do meu coração", admite.

A estrela da SIC aproveita ainda para agradecer "o grande apoio" que tanto ela como o marido, Daniel Souza, receberam por parte dos corpos clínicos do Hospital de Cascais, onde deu entrada de urgência no passado sábado, e da MAC, onde as gémeas acabariam por nascer horas mais tarde.

"É nestas situações e nestes momentos que ficamos a perceber o elevado gabarito dos nossos profissionais, a todos os níveis, fazendo-nos sentir que estão sempre a postos para nos acudir independentemente da gravidade da situação", salienta.

Luciana Abreu, de 32 anos, é ainda mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, fruto da anterior relação com o futebolista Yannick Djaló.