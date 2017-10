Luciana Abreu revela o sexo dos bebés

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Luciana Abreu está muito entusiasmada por ser mãe de gémeos e procura manter os fãs e seguidores a par de todas as notícias relacionadas com a gravidez. A cantora usou o Instagram para partilhar o sexo dos bebés.

Luciana revelou este sábado, através do Instagram, que a família dará as boas vindas a mais duas meninas. As gémeas vêm juntar-se a Lyonce e Lyannii, frutos do casamento anterior da cantora com o futebolista Yannick Djaló, de quem se divorciou em 2013.

A cantora e atriz deu a notícia ao publicar uma fotografia da barriga já bem crescida, com dois símbolos do sexo feminino desenhados. Embora a legenda da imagem não seja totalmente direta, a cantora usou vários emojis para deixar claro que esperava duas meninas. "Queridos, prestem bem atenção. Nós somos o poder, mulheres. Homens, prestem atenção, as mulheres são o poder, perceberam?" escreveu Luciana.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As gémeas são fruto da relação com o guia turístico Daniel Souza, de quem está noiva.