Luciana Abreu ainda não decidiu nomes dos gémeos

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Luciana Abreu voltou a aparecer em público, a poucos meses de ser mãe e a escassos dias de se casar pela segunda vez. Na emissão de aniversário da SIC, a atriz e cantora admitiu que ainda não decidiu que nomes dar aos gémeos.

A razão é simples: "Não tenho nomes, porque ainda não sei o sexo [dos bebés]". Mas, a serem meninos, Lucy e Daniel Souza já têm escolhas pensadas. O mesmo não acontece se a artista, de 32 anos, aguardar a chegada de meninas. "Estou com dificuldade, confesso. Depois de Lyonce e Lyannii , isto está complicado", brincou.

As duas raparigas, fruto da antiga relação com o futebolista Yannick Djaló, estão ansiosas com a chegada de irmãos ao seio familiar de Luciana Abreu, que deverá crescer no primeiro trimestre de 2018. Antes, Lucy sobe ao altar, para oficializar a relação com o guia turístico e praticante de kitesurf Daniel Souza.

Foi a propósito do 25.º aniversário da estação de Carnaxide, onde a eterna Floribella tem cimentado a sua carreira, que a multifacetada artista reapareceu em público, evidenciando o seu estado de gestação avançado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"A SIC é a minha segunda casa, que tem visto crescer as minhas filhas e que me tem dado a oportunidade de eu fazer aquilo que eu mais gosto. E está constantemente a dar-me desafios, o que é ótimo, [porque] o que nós gostamos é de crescer e evoluir", afirmou a cantora e atriz, que atualmente integra o elenco da ficção do canal "Espelho d'Água", em que interpreta a vilã Filipa.