Luís Aleluia regressa a casa após internamento

O ator Luís Aleluia, eternamente conhecido como o "menino Tonecas" devido à participação na série da RTP1, já teve alta hospitalar depois de, no início da semana passada, uma inflamação nos intestinos o ter obrigado a internamento.

"Sensibilizado" e com "profunda gratidão". Foi desta forma que Luís Aleluia se sentiu quando, na manhã de terça-feira, recorreu à sua conta no Facebook para noticiar aos fãs que já estava de regresso a casa depois de, na semana passada, ter sido internado no hospital de São José, em Lisboa, para tratar uma doença diverticular.

"Fico sensibilizado com a mobilização que esta minha enfermidade gerou entre pessoas e instituições. Creiam que esses gestos de carinho e de preocupação me aconchegaram bastante nos momentos de maior fraqueza", escreveu o ator, de 58 anos, numa nota de agradecimento publicada naquela rede social.

O "menino Tonecas", como ficará para sempre conhecido devido à participação na série da RTP1 "As Lições do Tonecas" (anos 1990), concentrou ainda atenções na equipa médica que o acompanhou, como "médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal auxiliar", pois foram "inexcedíveis no trato e nas competências do primeiro ao último minuto".

"Porque defendo o Serviço Nacional de Saúde? Porque, provavelmente, não estaria aqui para vos contar os últimos dias", concluiu, com gratidão, Luís Aleluia.