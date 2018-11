Luís Borges orgulhoso de Sara Sampaio: "És um anjo na minha vida"

João Manuel Farinha Hoje às 14:20 Facebook

Luís Borges esteve em Nova Iorque a assistir ao desfile anual da Victoria's Secret e não podia estar mais orgulhoso de Sara Sampaio. Através de uma mensagem nas redes sociais, o manequim expressou todo o orgulho que tem na melhor amiga.

Sara Sampaio voltou a marcar presença no desfile anual da Victoria's Secret. Do lado de fora, na assistência, esteve o melhor amigo, o também modelo Luís Borges, não perdeu a oportunidade de lhe dar um beijo no final do desfile, mas não só.

"Estou mesmo orgulhoso de ti! Conheço-te há 10 anos e sei o quanto trabalhas para ter aquilo que conquistaste", escreveu o manequim na descrição de uma fotografia ao lado de Sara Sampaio. "És uma das raparigas mais trabalhadoras que conheço e ontem à noite voltaste a prová-lo. Não preciso de voltar a dizer-te que és um anjo na minha vida. Sempre ao teu lado! Amo-te muito."

Sensibilizada com a mensagem do melhor amigo, o "anjo" da Victoria's Secret retribuiu o carinho: "Amo-te muito! Tão feliz por teres estado lá [no desfile] na última noite".

