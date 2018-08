Luís Onofre é pai pela quarta vez

Dúlio Silva Hoje às 10:49 Facebook

Nasceu, no sábado, o quarto filho do designer de calçado Luís Onofre, o primeiro da relação que mantém há cerca de dois anos com Ariana Marques.

O primeiro fruto da atual relação de Luís Onofre chama-se Vicente e nasceu mais cedo do que o previsto, já que o parto estava augurado para o mês de setembro.

O conceituado criador de calçado, de 46 anos, mantém uma relação com Ariana Marques, de 31, desde 2016.

Em janeiro do ano anterior, Onofre separou-se de Sandra Cachide ao fim de 18 anos de vida em comum. Deste casamento nasceram três filhas: Beatriz, de 19, Marta, de 17, e Maria Luís, de 11.