Luis Suarez é pai pela terceira vez

AFS Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

O avançado uruguaio Luis Suarez, do Barcelona, foi pai pela terceira vez na terça-feira. O jogador não foi capaz de esconder a felicidade que sente neste momento e fez questão de assinalar o nascimento do filho nas redes sociais.

Dias de felicidade para Luis Suarez. Na terça-feira, nasceu o terceiro filho do futebolista e o craque do Barcelona utilizou o Instagram para dar a novidade aos fãs. "Bem-vindo, Lauti. Estamos muito felizes de te ter aqui connosco. A mamã está super bem e feliz, como os irmãos. Obrigado a todos pelas mensagens", lê-se na legenda de uma fotografia do bebé.

Já esta quinta-feira, no dia seguinte à vitória do Barcelona frente ao Inter de Milão, por 2-0, em partida referente à terceira jornada da Liga dos Campeões e na qual foi titular, Luis Suarez regressou à mesma rede social para voltar a manifestar toda a sua alegria.

"Momentos inesquecíveis que nos enchem de amor. Irmãozinhos felizes, mamã apaixonada e papá babado a tirar a fotografia. Obrigado por me fazerem o pai mais feliz do mundo", escreveu o internacional uruguaio na legenda de um novo registo fotográfico.

Aos 31 anos, Suarez é agora pai de três filhos frutos do casamento que mantém com a também uruguaia Sofia Balbi, 28 anos, desde 2009. Além de Lauti, tem ainda Delfina, de oito anos, e Benjamim, de cinco.