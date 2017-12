Luísa Castel-Branco recorda AVC sofrido há 14 anos

Ana Filipe Silveira Ontem às 17:08 Facebook

Luísa Castel-Branco partilhou no Instagram o gesto de amor do companheiro, Francisco Colaço, no dia em que faz 14 anos que a apresentadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral.

Esta quinta-feira, a mãe da atriz Inês Castel-Branco publicou uma fotografia das rosas oferecidas por Francisco Colaço e recordou um dia de "medo profundo".

"Saí de manhã cedo. Cheguei agora e uma vez mais a minha cara-metade lembrou-se deste dia. Faz portanto hoje 14 anos que eu tive um AVC. E que começou aí um longo caminho", escreveu na legenda da imagem. "Todos estes anos, sem faltar um, ele deixa-me rosas e um cartão. Só para me dizer que me ama e que felizmente ainda estou viva! É a única pessoa que se recorda desse dia de medo profundo e a morte por tão perto. Palavras para quê? Talvez mesmo só obrigada!"

A atual comentadora do programa "Passadeira Vermelha", da SIC Caras, tem hoje 63 anos e sofreu um Acidente Vascular Cerebral em 2004, quando tinha 49 anos.