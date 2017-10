Luísa Sobral "confiante" na recuperação de Salvador

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:59, atualizado às 17:00 Facebook

Luísa Sobral abriu uma exceção e falou sobre a evolução do estado de saúde do irmão que, de acordo com a TV Globo, se mantém em primeiro lugar na lista dos utentes que aguardam por um transplante cardíaco.

A cantora, responsável pela composição do tema com que Salvador Sobral venceu a última edição do Festival Eurovisão da Canção, não tem dúvidas quanto à recuperação do irmão. "Claro que estou confiante", afirmou, assertivamente, em entrevista à TV Globo. "Já escrevi outra canção para ele, para quando ele gravar o próximo disco", revelou ainda Luísa Sobral, de 30 anos.

A reportagem, emitida no programa "Fantástico", conta a história do cantor português, de 27 anos, que pode agora ser escutado diariamente na televisão brasileira, já que "Amar Pelos Dois" é o tema do genérico da novela "Tempo de Amar".

Segundo a TV Globo, Salvador Sobral saiu na passada quarta-feira da Unidade de Cuidados Intensivos e encontra-se agora na ala de enfermaria do Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, uma unidade hospitalar de referência na área da Cardiologia.

Mantém-se à espera de um coração. De acordo com a estação de televisão brasileira, o cantor está na posição cimeira da lista dos doentes que esperam por um transplante cardíaco.

"Ele sofre de uma doença que se chama insuficiência cardíaca. Tem o coração cansado. Em situações muito avançadas, como é o caso, pode chegar à fase do transplante", explicou, em declarações ao mesmo formato televisivo, o cardiologista Manuel Carrageta.