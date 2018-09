Luka Modric aceita pena de oito meses de prisão e paga multa de 1,4 milhões

Carolina Morais Hoje às 10:26 Facebook

O jogador croata Luka Modric declarou-se culpado dos crimes de fraude fiscal de que foi acusado em Espanha. Aceitou uma pena oito meses de prisão, que poderá evitar mediante o pagamento de uma multa de 1,4 milhões de euros.

Acusado pela Autoridade Tributária espanhola de vários delitos de fraude fiscal, Luka Modric assumiu agora culpa e aceitou a devida pena: oito meses de prisão, evitáveis mediante o pagamento de uma multa de 1,4 milhões de euros ao fisco.

O jogador croata, vice-campeão do mundo, foi acusado de defraudar a Autoridade Tributária espanhola em cerca de 870 mil euros, tendo recorrido a uma sociedade fictícia de nome Ivano, S.A.R.L, sediada no Luxemburgo e gerida pela sua mulher, para esconder rendimentos associados aos seus direitos de imagem.

À semelhança do que já aconteceu com outros jogadores de futebol, Modric pagará uma multa 40% superior ao valor defraudado e ainda 250 euros por cada dia que passaria na prisão. Assim, ao milhão de euros que já pagou no início do processo judicial, o médio do Real Madrid acrescentará um total de 400 mil euros, de forma a desembaraçar-se do caso sem acusação criminal e sem ter de cumprir a pena de prisão.

Mas este não foi o único processo que o croata enfrentou nos últimos tempos. Bem recentemente, foi-lhe imposta uma outra sanção no valor de 1,2 milhões de euros por não ter declarado os seus rendimentos corretamente no ano de 2012, altura da sua transferência do Tottenham para o Real Madrid.

Além de Modric, vários outros futebolistas já estiveram na mira do fisco espanhol, entre eles Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Marcelo.