Macaulay Culkin recorda infância: "O meu pai era um homem mau"

Macaulay Culkin, protagonista dos filmes "Sozinho em Casa", falou pela primeira vez dos abusos sofridos na infância e da relação difícil com os pais, de quem se emancipou aos 15 anos.

Todos lhe adivinhavam um futuro brilhante, mas a carreira de Macaulay Culkin acabou por não seguir o rumo desejado, muito por culpa da infância difícil do ator. O jovem revelou ter sofrido de abusos por parte do pai, que também era seu agente.

"Eu viajava pelo país e ficava trancado num quarto com um homem que não gostava de mim. Ele era um homem mau. Era abusivo, física e mentalmente. Posso mostrar as minhas cicatrizes. Ele dizia: 'faz as coisas bem ou vou-te bater'", contou em entrevista ao podcast WTF.

O pai, Kit Culkin, também foi ator, embora não tenha alcançado, nem de perto nem de longe, o estatuto do filho. "Tudo o que ele tentou fazer na vida, eu fiz melhor antes de ter dez anos. Dançava melhor e era melhor ator do que ele", acrescenta.

Depois do enorme sucesso dos dois primeiros filmes da saga "Sozinho em Casa", Macaulay Culkin protagonizou o filme "Riquinho" (1994), acabando depois por se afastar da representação. A decisão partiu do próprio ator, na sequência do divórcio dos pais.

"Depois do 'Riquinho', os meus pais separaram-se e foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Pude afastar-me do 'show business'". Após completar 15 anos, pediu a sua emancipação e processou os pais em cerca de 13 milhões de euros, a quantia que tinha amealhado enquanto ator mas à qual não tinha acesso por ser menor de idade.

Macaulay Culkin tem 37 anos.