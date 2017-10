Madalena Brandão já deu à luz o segundo filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:41 Facebook

A atriz Madalena Brandão, de 37 anos, partilhou com os seus fãs nas redes sociais uma primeira imagem de José. O bebé junta-se ao seu primeiro filho, Duarte, de seis anos.

A partilha de uma imagem ternurenta dos dois filhos com os fãs, com quem foi sempre falando da gravidez através das redes sociais, foi a forma escolhida por Madalena Brandão para dar a boa nova: José nasceu. É o segundo filho da atriz e do marido, João Correia Pereira, também pais de Duarte, de seis anos.

"Agarrou-se ao bebé a dizer: o meu sonho sempre foi ter um irmão. Bem-vindo Zé, estamos muito felizes", escreveu a intérprete, que se tornou popular quando era adolescente e vestiu a pele de Camila na série de televisão "Super Pai".

Madalena Brandão viveu esta sua segunda gravidez em pleno. Nas últimas semanas, foi mostrando aos seguidores como a sua barriga estava grande e aproveitou para ir adiantando, em jeito de brincadeira, que seria a última gestação.