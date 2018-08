Madjer já foi pai pela terceira vez

João Manuel Farinha Ontem às 17:47 Facebook

Madjer deu este sábado as boas-vindas ao terceiro filho. O jogador de futebol de praia e a mulher, Lynn de Sousa, foram pais de uma menina, a primeira filha em comum.

Chama-se Eva, nasceu este sábado, dia 4 de agosto, no Hospital de Cascais, é a menina dos olhos de Madjer. Eva é a primeira filha do capitão da seleção portuguesa de futebol praia em comum com Lynn de Sousa.

O anúncio do nascimento foi feito por Madjer, via Instagram, através da partilha de uma fotografia da mão da bebé junto à dos pais. Na legenda, o mágico das areias disse estar "sem palavras".

Madjer e Lynn anunciaram a gravidez em fevereiro e no mês seguinte revelaram o sexo e o nome do bebé. O craque português está cada vez mais rodeado de mulheres, uma vez que também é pai de Kyara, de cinco anos - fruto da relação com Marta Cruz. A única companhia masculina lá em casa é do filho mais velho, Bernardo, de 13 anos.