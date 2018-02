Madjer vai ser novamente pai

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:18 Facebook

Madjer Saraiva e a mulher, Lynn de Sousa, estão à espera do primeiro filho em comum. O jogador de futebol de praia já é pai de Bernardo, de 13 anos, e Kyara, de cinco.

"O amor de uma mãe e de um pai é o combustível que capacita um ser humano 'comum' a fazer o impossível!". Foi esta a frase escolhida por Madjer Saraiva, de 41 anos, para anunciar que vai voltar a ser pai. A bebé será o primeiro fruto da sua relação com Lynn de Sousa, de 28, com quem está casado desde o início do outono de 2016. "Vamos 'mãe' Lynn de depósito cheio! Já te amamos sem te conhecer", acrescentou.

O jogador de futebol de praia já é pai de Bernardo, de 13 anos, e de Kyara, de cinco - fruto da sua relação com Marta Cruz. Os filhos incluem a fotografia que o desportista partilhou na rede social Instagram com a qual deu a boa-nova.

Madjerj á tinha dito há cerca de um ano que "aumentar a família" fazia parte dos planos do casal.