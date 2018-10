Madonna: "A inspiração para o meu novo álbum começou no Tejo Bar"

Dúlio Silva Hoje às 16:11 Facebook

A cantora norte-americana Madonna, a viver em Portugal desde o ano passado, afirmou que a inspiração para o seu novo trabalho discográfico surgiu num espaço lisboeta que frequenta assiduamente.

O ambiente vivido no Tejo Bar, localizado no coração do bairro de Alfama, influenciou a "rainha da pop" para a construção do seu próximo disco. Recordando a sessão fotográfica que protagonizou, em agosto, para a edição italiana da revista "Vogue", Madonna escreveu no seu perfil de Instagram: "A inspiração para o meu novo álbum começou aqui em Lisboa, no Tejo Bar."

Ao seu lado na primeira das três fotografias partilhadas na quinta-feira, surgem o músico Dino D'Santiago e a fadista Vânia Duarte. Na segunda, Madonna salienta o "canto mágico" de Kimi Djabaté e, na terceira, lembra com apreço Celeste Rodrigues, falecida em agosto.

"O guitarrista atrás de mim é o [bis]neto da lendária fadista Celeste Rodrigues (que ela descanse em paz)", escreveu, referindo-se a Gaspar Varela.

Na produção para "Vogue Italia" - a primeira que fez em solo português -, recorde-se, Madonna surge ainda ladeada por três manequins portugueses. São eles Ruben Rua, Gonçalo Teixeira e Helder Sousa.

A escolha do Tejo Bar como um dos cenários deste editorial não foi ao acaso. É este espaço lisboeta que Madonna tem frequentado várias vezes desde que reside no nosso país, para onde se mudou para que o filho David Banda pudesse realizar o sonho de ser uma estrela dentro de um campo de futebol.

Em março, por exemplo, Madonna partilhou no Instagram um vídeo de uma atuação da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, numa noite dedicada às artes. "É sempre uma surpresa no Tejo Bar, em Alfama, com Mayra Andrade a cantar, Alexander Fransche na guitarra e Tony Cassanelli a pintar!", legendou.