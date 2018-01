Madonna vai construir quatro novas escolas no Malawi

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:19, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Madonna anunciou esta quinta-feira no seu Instagram que vai construir este ano mais quatro escolas no Malawi, país natal dos quatro filhos adotivos (Mercy James, David Banda e as gémeas Stella e Esther), garantindo assim o acesso à educação a centenas de crianças.

"Vamos começar 2018 da maneira certa! Estou a desafiá-lo para se levantar, juntar-se a mim e ser a mudança que quer ver no mundo. Este ano vamos começar por construir quatro novas escolas no Kasungu, distrito de Malawi. Isso serão 14 escolas no total, que ajudarão centenas de crianças a conseguir a educação que elas tanto merecem. Agora é a altura certa. Juntem-se à revolução do amor!", escreveu Madonna, de 59 anos, na legenda da fotografia que partilhou esta manhã de quinta-feira (dia 4), nas redes sociais.

Na imagem, a "rainha da Pop" surge acompanhada por dezenas de crianças, num registo que parece ter sido captado aquando da sua última visita ao Malawi, em julho do ano passado. Na altura, a norte-americana e e os filhos deslocaram-se ao país africano para a inauguração do primeiro hospital infantil do país, o Centro Mercy James, dedicado à Cirurgia Pediátrica e Terapia Intensiva. Saiba mais sobre esta iniciativa aqui.

Veja a fotografia publicada pela cantora na manhã desta quinta-feira na galeria.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Recorde-se que esta não é a primeira iniciativa do género impulsionada pela artista. Já em 2011, Madonna construiu várias escolas mistas no Malawi, que prestaram assistência a centenas de órfãos e receberam cerca de 200 mil crianças, que receberam pela primeira vez acesso à educação.