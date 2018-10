Madonna arrenda casa de Londres onde viveu com Guy Ritchie

Carolina Morais Hoje às 15:03 Facebook

Madonna disponibilizou para arrendamento a casa que, em tempos, partilhou com o ex-marido Guy Ritchie em Londres. Quem estiver interessado, "só" necessita de 966 dólares por noite.

Madonna decidiu arrendar a casa que partilhou com Guy Ritchie, em Londres, na altura em que eram casados. A propriedade está listada no famoso site "HomeAway" e pode ser ocupada por "apenas" 966 dólares (cerca de 841 euros) por noite. A única condição é que cada pessoa tenha uma estadia de, no mínimo, quatro noites - o que implica gastar quase 3400 euros.

Localizada no luxuoso bairro de Kensington, próximo do Hyde Park e do palácio onde vivem o príncipe William e Kate Middleton, a casa da rainha da "pop" é ampla, tem dois quartos, duas casas de banho, uma cozinha "gourmet" e uma biblioteca. Veja as imagens na galeria acima.

A artista de 60 anos e o realizador de 50 viveram nessa casa entre 1999 e 2003. Divorciaram-se em 2008 e juntos têm dois filhos: Rocco, de 18 anos, e David, de 12. Recorde-se que Madonna vive em Lisboa, no Palácio do Ramalhete, desde junho de 2017.