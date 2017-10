Ana Filipe Silveira Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Num vídeo publicado nas redes sociais, Madonna confirmou a notícia que o JN deu há uma semana. A cantora aguarda que lhe seja atribuído um visto, depois do encontro com a ministra da Administração Interna.

Em tom de brincadeira, usando um filtro do Instagram que transforma a cara da intérprete, de 59 anos, num focinho de gato, Madonna admite estar a regularizar a permanência em Portugal. "O que os gatos fazem quando esperam pelo seu visto", escreveu a "rainha do pop".

Segundo uma fonte do gabinete de Constança Urbano de Sousa revelou ao JN, a "audiência" da ministra com Madonna aconteceu na tarde do dia três de outubro. "Nada secreto, com funcionários do ministério. Tudo normal", explicou.

A voz de êxitos como "Like a Virgin" e "Vogue" está a viver temporariamente num hotel lisboeta, desde setembro. Com a cantora vieram as filhas gémeas Esther e Stella, de 5 anos, e o filho David Banda, de 12, que está a treinar no centro de estágios do Benfica.