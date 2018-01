Madonna diz que "Lisboa é longe" e que está "sem amigos"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Madonna publicou uma fotografia em topless no Instagram, cobrindo-se apenas com uma mala Louis Vuitton. Em jeito de lamento, a cantora escreveu que está "sem amigos" e que "Lisboa é longe".

A "rainha da pop" voltou a fazer das suas e publicou mais uma imagem excêntrica no seu Instagram. Madonna exibiu-se em topless, segurando numa mala Louis Vuitton. De modo a que não se visse mais do que era suposto, a artista desenhou uma cruz por cima do mamilo.

A viver em Portugal desde outubro de 2017, a artista norte-americana parece estar a sofrer com a ausência daqueles que lhe são mais próximos, sobretudo da amiga Debi Mazar. Além de nos últimos dias ter publicado fotografias antigas junto da atriz e escritora, Madonna acrescentou à imagem em topless duas "hashtags" que dão entender que está com saudades: "sem amigos" e "Lisboa é longe".

Apesar de residir em Lisboa, Madonna viaja com frequência para os Estados Unidos devido a compromissos profissionais e também para matar saudades, tal como aconteceu na passagem do ano, fazendo-se acompanhar da fadista Celeste Rodrigues.