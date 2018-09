Madonna diz que Portugal "é o paraíso"

AFS Hoje às 15:02 Facebook

Madonna está cada vez mais apaixonada por Portugal. Com os filhos, a cantora norte-americana aproveitou para desfrutar das praias paradisíacas que o país tem para oferecer.

A rainha da pop tem passado algum do seu tempo na Comporta, no concelho de Alcácer do Sal, onde gosta de passear a cavalo na companhia do filho David e da filha Mercy, de 12 anos.

Num desses momentos, que a artista divulga no seu perfil de Instagram, Madonna fez questão de elogiar o nosso país. "Isto é Portugal... isto é o paraíso", lê-se na descrição.

Esta é uma das grandes paixões de Madonna, 60 anos, que segundo a imprensa comprou dois cavalos Puro Sangue Lusitano, uma das raças mais raras do mundo, por cerca de 220 mil euros.