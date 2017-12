Ana Filipe Silveira Ontem às 17:01 Facebook

Madonna publicou nas suas redes sociais um vídeo em que canta um dos temas mais icónicos da sua carreira com uma pequena alteração. Desta vez é dedicado a Lisboa.

A "rainha da Pop" parece continuar encantada com a sua nova vida em Lisboa. São vários os registos publicados nas redes sociais de Madonna, de 59 anos, em que vai pondo os mais de dez milhões que a seguem a par das suas aventuras na capital portuguesa.

Esta terça-feira, a cantora partilhou um vídeo em que surge acompanhada por dois amigos, num prado verde que parece ser em Portugal (apesar de Madonna não ter desvendado a localização), e a cantar uma versão do tema que interpretou no filme "Evita", o drama musical de 1996, "Don"t Cry For Me Argentina".

"Don"t cry for me... Lisbonita", canta Madonna, num vídeo em cuja legenda aconselha os fãs a "transformar a vida num musical".

Veja aqui o vídeo publicado pela "rainha da Pop" esta terça-feira:

Recorde-se que Madonna, a viver em Portugal desde agosto deste ano, interpretou a protagonista Eva Perón no filme "Evita", um dos seus papéis principais no cinema.

Recorde aqui o original do tema "Don"t Cry For Me Argentina", interpretado por Madonna em 1996: