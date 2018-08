Madonna orgulhosa com mais dois golos do filho

Nuno Azinheira 20 Maio 2018 às 14:38 Facebook

É sabido que Madonna é uma mãe babada de um jogador das camadas jovens do Benfica. No sábado, a cantora levantou-se cedo para assistir ao jogo do filho David e orgulhou-se da sua exibição.

David Banda tem 12 anos, é filho de Madonna e joga na equipa de Infantis do Benfica. O jovem conjunto da Luz subiu ao relvado e goleou o Sacavenense por 6-0, com dois golos do filho de Madonna.

A cantora, que se mudou para Lisboa há um ano, foi observar o jogo do filho e ficou de coração cheio. A exibição do filho deixou Madonna de tal modo orgulhosa que até não se importou com o facto de ser tão cedo.

Numa fotografia partilhada no Instagram, Madonna exprime o orgulho pelo filho benfiquista ao lado das filhas gémeas de Estere e Stella, de cinco anos.

"Quando o teu filho marca dois golos e de repente nem te importas que o jogo tenha começado às 9 horas de um sábado", escreveu a "Rainha da Pop" na legenda da publicação.

Aos 59 anos, Madonna mudou-se para Lisboa no verão do ano passado, tendo comprado um luxuoso palácio na Rua das Janelas Verdes que deixou a imprensa estrangeira rendida. Tal como a cantora, também a atriz Scarlett Johansson se quer mudar para Portugal.