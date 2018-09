Madonna orgulhosa do jeito das filhas para a música

João Manuel Farinha Hoje às 12:57 Facebook

Em casa de Maddona respira-se música. E quando não é a "rainha da pop" a cantar, os filhos lideram a orquestra. Este sábado, Stella deu "show" a dançar e Mercy James encantou ao piano ao tocar um tema de Bach.

Os filhos de Madonna não só respiram música como também têm talento. Este sábado a cantora filmou Stella, uma das filhas gémeas, a dançar ao som de um tema de hip-hop e mostrou aos seguidores como Mercy James, de 12 anos, domina a arte de tocar piano.

Concentrada, Mercy tocou um tema do compositor alemão Bach e mostrou que não fica atrás do irmão no domínio do piano. Apesar de não surgir em nenhum dos vídeos que Madonna partilhou este sábado, David Banda, de 12 anos, também já toca como gente grande.

Já a pequena Stella, vestiu-se a rigor, calçou uns sapatos de salto alto - de um número bastante acima do seu - e divertiu-se a dançar para a mãe, que filmou tudo e publicou na ferramenta Instastories, da rede social Instagram.