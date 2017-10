Madonna quer viver num palacete durante um ano, mas não quer pagar

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Madonna está interessada num palacete de 15 milhões de euros na zona de Paço de Arcos, Oeiras, mas primeiro quer viver no local "à experiência", durante um ano. O proprietário recusou a proposta, feita através do seu secretário.

A propriedade dá pelo nome de Quinta do Relógio, foi construída em 1860, tem sete quartos, três casas de banho, garagem para quatro carros, fica junto à Avenida Marginal, na zona de Paço de Arcos, e por lá viveu o rei D. Fernando II. As condições agradam à "rainha da pop", mas não ao ponto de a fazer adquirir o imóvel.

De acordo com o proprietário, António Lacerda, o imóvel recebeu recentemente a visita do secretário da cantora norte-americana, conta a revista "Visão". "Veio cá o secretário da Madonna, no Tesla dela - um carro enorme, elétrico, que não se veem muitos - visitar o palacete. Disse que ela gostava, que já tinha visto as fotografias e que queria ficar com ela", explicou.

A condição? Madonna disponibilizou-se para pagar as obras no imóvel e em troca ficava a morar "à experiência", durante um ano, sem pagar qualquer custo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

António Lacerda recusou por se tratar de "um risco", ficando com a impressão de que a artista não está interessar em adquirir a casa: "Fiquei com a ideia que ela não quer uma coisa definitiva. Quer alugar, não comprar", terminou.