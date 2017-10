Madonna reage aos incêndios em Portugal

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:58 Facebook

A viver em Portugal desde o passado mês de setembro, Madonna não ficou indiferente aos incêndios que estão a assolar o nosso país e mostrou-se solidária com as famílias das vítimas mortais.

"Vamos rezar pelas vidas perdidas. Pelos feridos, pela tristeza das suas famílias e, finalmente, pela devastação da Mãe Natureza!", escreveu a artista, de 59 anos, ao início da tarde desta segunda-feira, numa mensagem publicada na sua conta de Instagram.

A cantora, considerada a "rainha da pop", mostra-se assim solidária perante a tragédia com que Portugal se está a deparar desde este fim de semana. E estende a sua mensagem de apreço ao país vizinho, que vive uma situação semelhante à nossa. "Os Incêndios em Portugal e Espanha estão "furiosos" novamente, causando estragos e levando muitas vidas", pode ler-se.

Até às 14.00 desta segunda-feira, já foram confirmadas 31 vítimas mortais e dezenas de feridos.

Madonna está a viver em Portugal desde o passado mês de setembro. Com a intérprete vieram três dos seus seis filhos: as gémeas Stella e Esther, de 5 anos, e David Banda, de 12, que está a treinar no centro de estágios do Benfica.