Madonna sobre assédio sexual e Globos de Ouro: "Ando a dizer isto há anos"

A rainha do pop Madonna manifestou-se acerca de um dos temas mais falados do momento, recordando que é por esta causa que tem lutado durante a sua vida.

Ao longo da sua carreira, Madonna conquistou o mundo e tornou-se a maior artista da história da música pop. Mas a verdade é que nem sempre tudo foi fácil para a cantora.

Deparando-se com uma sociedade dominada pelas desigualdades, com o sexismo presente na indústria da música e com os abusos que foi obrigada a enfrentar, a artista desde cedo tomou a decisão de não cruzar os braços e de tomar uma atitude com o propósito de defender as mulheres.

Durante os últimos anos, Madonna não escondeu a sua vontade de elevar o estatuto do sexo feminino, lutando por esta causa de uma maneira que inspirou muita gente.

Agora, numa altura em que várias estrelas do cinema e da televisão protestam contra o assédio sexual, e após estas se terem juntado na cerimónia deste domingo dos Globos de Ouro para apoiar o movimento "Time"s Up", a cantora não deixou de se mostrar satisfeita nas redes sociais.

"Ando a dizer isto há anos! Finalmente alguma solidariedade!", escreveu no Instagram, a acompanhar uma imagem onde se pode ler "O fim do silêncio, o fim da espera, o fim da tolerância pela discriminação, assédio e abuso".

Os fãs, por sua vez, elogiaram a atitude da cantora.