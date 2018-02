Mãe de Brad Pitt estará a torcer pela reconciliação do ator com Jennifer Aniston

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:27 Facebook

Após a separação de Jennifer Aniston e Justin Theroux, cujo anúncio foi feito recentemente pelo próprio casal, surgem agora rumores de que a mãe de Brad Pitt está a torcer pela reconciliação do filho com a atriz. "Ela está determinada a vê-los juntos outra vez".

Jennifer Aniston, de 49 anos, separou-se recentemente do ator Justin Theroux, de 46, com quem mantinha uma relação há sete anos. O motivo do divórcio, anunciado de forma inesperada ao fim de dois anos de casamento, é até agora desconhecido.

No entanto, a imprensa internacional revelou recentemente que ainda hoje a atriz guarda bilhetes românticos do seu também ex-marido Brad Pitt, o que levou os fãs a questionar se esta teria ultrapassado a primeira separação.

Agora, surgem rumores de que Jane Pitt está a torcer para que o filho se reconcilie com Jennifer Aniston. A informação foi avançada pelo site Radar Online, a quem uma fonte terá afirmado que a mãe do ator ficou "feliz" com o anúncio da separação.

"É por isto que ela tem esperado há mais de uma década. Ela nunca perdeu a esperança e tem mantido contacto com a Jennifer há anos", afirmou a fonte em questão, sublinhado que, no entanto, nunca foi intenção de Jane desrespeitar o casamento dos atores.

"Quando descobriu que eles se tinham separado, começou a pressionar o Brad para voltar a falar com ela [Jennifer]", revelou, acrescentando que a mãe do ator "está determinada a vê-los juntos outra vez".

Recorde-se que Jennifer Aniston e Brad Pitt estiverem casados entre 2000 e 2005, altura em que o ex-marido se juntou a Angelina Jolie. Em 2016, o ator anunciou a separação da segunda mulher.