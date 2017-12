Mãe de Enrique Iglesias quebra silêncio sobre a paternidade do filho

Ana Filipe Silveira Ontem às 22:23 Facebook

Isabel Preysler falou pela primeira vez sobre a recente paternidade do filho, Enrique Iglesias, que continua sem anunciar o nascimento dos novos membros da família. O cantor foi pai de gémeos, fruto da relação de 16 anos com Anna Kournikova.

Enrique Iglesias, de 42 anos, e Anna Kournikouva, de 32, fecharam-se em copas em relação à gravidez e entretanto nascimento dos gémeos Nicholas e Lucy, os primeiros filhos do casal, no passado dia 16. Mas a mãe do cantor, Isabel Preysler, parece não levar em conta a vontade do filho de se manter discreto quanto à relação com a ex-tenista e quebrou o silêncio sobre os netos.

"O Enrique está extraordinariamente feliz", assegurou Isabel Preysler à "Hola". Na mesma entrevista à publicação espanhola, a mãe do artista explicou ainda que o casal não quis tornar pública a gravidez porque "prezam muito a sua intimidade".

"Todos respeitamos o que uns querem e o que querem os outros [na família]. O Enrique é muito cuidadoso e reservado com a sua vida e quis que assim fosse e todos respeitámos, começando por mim. A Anna e o Enrique querem viver as suas vidas discretamente", revelou, contando que, por isso, prefere não desvendar a forma como soube da notícia de que ia ser avó de gémeos.

A ex-mulher do também cantor Julio Iglesias desvendou ainda que a ex-tenista russa teve uma gravidez "absolutamente normal" e que "não teve de ficar em repouso em nenhum momento", negando que esta se tenha escondido durante os meses da gestação. "Não precisou de se esconder, leva uma vida muito caseira. Limitou-se a viver o seu dia-a-dia, com o Enrique, a família e os amigos", assegurou.

O casal continua a remeter-se ao silêncio e não teceu quaisquer declarações sobre o nascimento dos gémeos, mas a imprensa norte-americana assegura que terão construído um muro de cinco metros ao redor da mansão em que vivem em Miami, para proteger os recém-nascidos dos olhares curiosos. Um muro que terá sido começado a construir quando a ex-tenista se encontrava no segundo trimestre da gravidez, segundo garante o site TMZ, acrescentando ainda que a construção terá custado meio milhão de euros.