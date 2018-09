Mãe de Lindsay Lohan declara bancarrota para salvar casa de família

Carolina Morais Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Dina Lohan, mãe da atriz Lindsay Lohan, tem dívidas superiores a um milhão e 400 mil euros. Esta semana declarou bancarrota para evitar que a sua casa, que lhe foi hipotecada em abril, fosse leiloada.

Enquanto Lindsay Lohan desfruta de uma nova fase da sua vida na Grécia, a sua mãe vive momentos de verdadeiro aperto financeiro. Esta semana, Dina Lohan viu-se obrigada a declarar bancarrota, assumindo perante o tribunal dívidas superiores a um milhão e 400 mil euros.

Segundo os documentos oficiais obtidos pelo "site" norte-americano "The Blast", grande parte da dívida está relacionada com a falta de pagamento da hipoteca da sua casa em Nova Iorque, onde Lindsay e os irmãos cresceram.

Em abril, a casa foi hipotecada e um juiz declarou que o passo seguinte seria leiloá-la publicamente dentro de 90 dias - ou seja, esta terça-feira. Mas o facto de Dina Lohan ter declarado bancarrota evitou - ou adiou, melhor dizendo - que o leilão acontecesse para já.

A imprensa norte-americana não sabe até que ponto a atriz de 32 estará a ajudar a mãe, até porque, ao longo dos anos, tiveram várias desavenças. Em 2012, a polícia nova-iorquina chegou a ser chamada à casa da família Lohan devido a uma discussão acesa entre mãe e filha. Em 2016, a própria atriz publicou um "tweet" - entretanto eliminado - que dizia: "É uma porcaria quando a tua mãe não te apoia."

No entanto, a avaliar pelas redes sociais de Lindsay, tudo parece já estar resolvido. Há apenas uma semana, publicou um vídeo da sua mãe a receber um ramo de flores seu, enviado diretamente da Grécia. "Amo-te tanto. És a minha melhor amiga e tenho tanta sorte por poder sentir a tua presença e o teu coração a cada segundo de cada dia. Obrigada por me dares vida. Sei que tivemos alguns períodos difíceis, por isso deixa-me simplificar. Isto é real, é honesto, é a pureza e a simplicidade de que nos esquecemos quando temos tudo." E termina a declaração com um apelo aos seus fãs: "Amem aqueles que vos deram vida pelas razões certas."