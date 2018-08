Mãe de Meghan Markle prepara mudança para Londres

Dúlio Silva Hoje às 21:26 Facebook

Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle, vai sair dos Estados Unidos e morar no Reino Unido. A ligação à filha e as polémicas com o pai da duquesa de Sussex terão ditado a decisão.

A sogra do príncipe Harry de Inglaterra, a única familiar de Meghan Markle a testemunhar presencialmente o casamento entre a ex-atriz e o filho mais novo de Diana de Gales, está "fora de si" com o facto de estar prestes a viver em Londres, na mesma cidade em que residem a filha e o genro.

A notícia é avançada pelo jornal britânico "Express" e já citada por vários órgãos de comunicação social internacionais. A mudança estará a ser preparada desde maio, o mês do enlace de Meghan, quando Doria Ragland se despediu da clínica de saúde mental em que trabalhava como assistente social, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.

"Ela está a preparar-se para se mudar para Londres. Acho que irá o mais rápido possível. Sei que estava ansiosa para viver mais perto da filha", contou uma fonte ao citado jornal.

"Ela é impetuosamente leal à Meghan e nunca a trairia como o resto deles", prosseguiu, referindo-se à meia-irmã da duquesa, Samantha, e ao pai de ambas, Thomas Markle, cujas afirmações polémicas sobre a ex-atriz e a realeza britânica têm criado frenesim na imprensa especializada, a ponto de o palácio de Buckingham já ter sido palco de "pelo menos três reuniões de crise" para tentar solucionar o problema.