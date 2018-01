Mãe de Selena Gomez não gosta de ver a filha com Justin Bieber

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:22 Facebook

A mãe de Selena Gomez confessou ao site Gossip Cop que não está feliz por ver a filha de novo com Justin Bieber, mas que "ela é adulta" e "faz as suas próprias escolhas".

Mandy Teefey, produtora da série "13 Reasons Why", admitiu que não está feliz com as recentes "rupturas e reconciliações do casal", que reatou o namoro recentemente, mas assegurou que "Selena pode viver a sua vida como ela quiser desde que esteja feliz, segura e saudável". A mãe da cantora garantiu ainda que não fala com Justin Bieber, de 23 anos, "há anos", mas insistiu: "Ela tem 25 anos e sabe o que tem de fazer, eu não a controlo. Ela é adulta e faz as suas próprias escolhas".

"Todas as mães e filhas têm desentendimentos", declarou a produtora, negando as últimas notícias avançadas pela imprensa internacional, que davam conta de que as duas estavam de costas voltadas e de que isso teria sido a causa para que Mandy e o marido parassem de gerir a carreira de Selena. "Nós nunca esperámos gerir a carreira dela a vida inteira. Já não era bom para nenhum de nós, como era quando ela era mais nova e precisávamos de estar com ela porque era menor", explicou.

A mãe da cantora falou ainda sobre o recente transplante renal a que Selena Gomez, de 25 anos, se submeteu. "Quando sé é jovem sentimo-nos invencíveis e ela teve que aprender que ela não era capaz de ter a vida típica dos seus 20 anos de idade". Mandy Teefey declarou ainda que a família se sentiu "para lá de abençoada" por ter Francia Raisa, a amiga de Selena Gomez que lhe doou um rim, nas suas vidas. A produtora garantiu ainda que a altura do procedimento foi um pesadelo "não só pela Selena, mas também pela Francia e a pela sua família".