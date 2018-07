Mães comparam fotos do pós-parto com as de Kate Middleton

Ana Filipe Silveira 27 Abril 2018 às 12:30 Facebook

A elegância com que Kate Middleton surgiu à porta da maternidade sete após ter dado à luz foi alvo das mais variadas reações humorísticas. De forma hilariante, várias mulheres têm comparado o seu pós parto com o da Duquesa de Cambridge e feito as delícias da Internet.

Deu entrada de manhã, deu à luz o terceiro filho e sete horas depois surgia à porta da maternidade, maquilhada e de saltos altos. Assim foi a passada segunda-feira de Kate Middleton, uma experiência de fazer inveja a qualquer mulher.

Num curto espaço de tempo, redes sociais como o Twitter e o Instagram foram inundadas com fotografias de mulheres que certamente demoraram mais tempo a recuperar do nascimento dos filhos e que não resistiram em comparar-se com a Duquesa de Cambridge.

Louis Arthur Charles - assim se chama o terceiro filho do príncipe William e Kate Middleton - nasceu na passada segunda-feira, 23 de abril, no Hospital St. Mary, em Londres, e foi levado para casa no próprio dia.