Malato agradece apoio e diz que vai "ocupar o cadeirão do pai"

O apresentador agradeceu, esta sexta-feira, o apoio recebido antes e depois desta "dura jornada" que terminou com a morte do seu pai, António Malato. A mensagem foi partilhada através do seu perfil de Instagram.

"Há coisas que não se agradecem. Por isso mesmo, obrigado, em nome da minha família", começou por escrever o comunicador, de 54 anos, na descrição de uma fotografia, em que surge um cadeirão preto.

Agora é altura de ocupar um lugar que herdou do seu progenitor, que morreu vítima de cancro, aos 74 anos, após uma batalha que durou oito meses. "Chegou a minha vez de ocupar o cadeirão do pai! Com muito orgulho", rematou.

Dos mais de 18 mil seguidores da sua conta na referida rede social, a secção de comentários encheu-se de palavras de incentivo. "Ele ficará orgulhoso de ti o resto da tua vida", comentou um internauta. "Um beijo para ti e para a tua família", disse outro.

O último adeus a António Malato aconteceu, esta quinta-feira, no centro funerário de Cascais. Além dos seus familiares, o apresentador do programa "As Receitas Lá de Casa", da RTP1, contou ainda com a presença de Tânia Ribas de Oliveira, e do seu marido, o judoca João Cardoso, entre outras figuras públicas.