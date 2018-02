Malato ao lado do pai nos tratamentos contra o cancro

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:06 Facebook

Depois ter anunciado que o pai sofria de cancro, José Carlos Malato tem acompanhado o progenitor aos tratamentos de radioterapia e posto os seguidores a par do estado de saúde de António Malato.

No passado dia 30 de janeiro, o apresentador da RTP1 anunciou nas redes sociais que o pai, de 74 anos, sofre de cancro há seis meses e que o seu estado de saúde se tinha agravado. Desde então, o comunicador tem estado sempre ao lado do pai nas deslocações à Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde está a realizar tratamentos de radioterapia.

Esta quarta-feira, foi o sexto dia de radioterapia para António Malato e o filho fez uma publicação a agradecer a quem se tem preocupado consigo e com o seu pai: "Dia 6 da Radioterapia. Hoje com brinde: análises e 2 TACs! Siga! Muito obrigado a todos os que pensam em nós."

António Malato, diagnosticado com um tumor maligno no rim, completou 74 anos no passado dia 26 de janeiro. Na altura, o filho fez questão de assinalar a data com a publicação de um vídeo de uma ida aos fados. Apesar de não cantar, o pai do anfitrião do programa "As Receitas Lá de Casa" era quem dava as deixas ao fadista.