Malato assinala "cinco insuportáveis meses" sem o pai

O apresentador José Carlos Malato demonstrou, uma vez mais, nas redes sociais, as "saudadinhas" que sente do pai com uma fotografia captada durante a batalha oncológica que tirou a vida a António.

"Cumprem-se hoje [segunda-feira] cinco insuportáveis meses. Sem o seu riso. No meu", lembrou o profissional da RTP, que assinalou a data com o poema "Os Mortos", do escritor brasileiro Ferreira Gullar.

"Ausentes/de corpo e alma/misturam o seu ao nosso riso/se de fato/quando vivos/acharam a mesma graça", citou o apresentador na legenda de uma fotografia em que surge com o progenitor. A imagem foi tirada na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde António Malato foi acompanhado na luta contra o cancro.

Perdeu este combate ao fim de oito meses, no passado dia 1 de maio. Tinha 74 anos. "Morreu-me o meu pai. Boa viagem, querido", comunicou, na altura, a estrela do entretenimento do operador público de média.