Malato e a separação de Caçador: "Não falo sobre o assunto"

José Carlos Malato não confirma o fim da relação com João Caçador. Mas também não desmente. Em conversa com o JN, o apresentador da RTP1 escusa-se a comentar a alegada rutura amorosa.

Já não se seguem no Instagram e deixaram de fazer declarações de amor públicas na mesma rede social, onde ao longo do último ano foram mostrando o amor que os une. Ou que os unia. Estes foram os primeiros indícios que revelavam que o romance entre José Carlos Malato e João Caçador estava tremido.

Mas não foram os únicos. A 21 de dezembro passado, por exemplo, o profissional da estação pública, de 53 anos, partilhava com os seus fãs do Instagram uma fotografia com os seus cães. A legenda usada fazia antever que entre ele e o músico nem tudo corria sobre rosas: "O único amor que é para toda a vida!"

Na mesma altura e na mesma plataforma da Internet, o guitarrista, de 28 anos, publicava uma imagem com um "aviso": "Depois de si vem outra pessoa". Poucos dias depois, o registo foi apagado (ver fotogaleria).

A relação terá terminado no início desse mês, escreve agora a revista "TV7 Dias", que avança ainda que Caçador já terá saído da casa do apresentador, que os dois dividam. Confrontado pelo JN com esta notícia, José Carlos Malato afirma: "Não falo sobre o assunto. Não vale a pena insistir."

O Natal já não terá sido passado, por isso, entre os dois. Em conversa com o nosso jornal, no início de dezembro passado, Malato revelava em exclusivo como estava a ser vivida por ele esta quadra, já que havia sido educado numa família de Testemunhas de Jeová e nunca a tinha comemorado.

"Estamos em conversações, uma espécie de cimeira bilateral", contava, divertido, desvendando que "o João gosta muito desta época" e que, por isso, admitia a possibilidade de, pela primeira vez, "a data não ser indiferente em casa".

"Já temos uma árvore e tudo. Enfim, uma miniatura de árvore, uma coisa quase icónica", brincava, para a seguir corrigir: "No fundo, é um apontamento natalício, coisa que nunca tinha acontecido".

A confirmar-se o fim do namoro entre os dois, este acaba após cerca de um ano de vida em comum e depois de várias declarações de amor. Foi o primeiro namorado que se conheceu a José Carlos Malato e que levou o (ex-)casal a ser considerado o "casal do ano" pela plataforma online dezanove.pt, um projeto de informação dirigido à população LGBTI que se expressa em português.