Malato recorda "a primeira de todas as madrugadas" com João Caçador

O apresentador José Carlos Malato e o músico João Caçador conheceram-se há dois anos, numa noite que jamais será esquecida por ambos. Prova disso é a recordação trazida a público, esta madrugada, pelo profissional da RTP.

No seu perfil de Instagram, o comunicador assinalou as duas primaveras que esta quarta-feira se completam ao lado do namorado. "Faz hoje dois anos que nos conhecemos. Esta foi a primeira foto", começou por escrever Malato, de 54 anos, na legenda de uma imagem do casal.

A estrela do operador público de media, que tornou público o facto de ser homossexual há três meses, aquando da morte do pai, termina a mensagem dirigida a João Caçador, de 29, escrevendo: "A primeira de todas as nossas noites, de todas as nossas madrugadas. A moldura há de ser sempre a dos nossos dias."

Tal como supramencionado, a relação entre Malato e Caçador só foi dada como certa em maio, dez dias depois da morte do progenitor, vítima de doença prolongada. A tardia assunção - os dois já namoravam há um ano e meio - foi justificada pelo "respeito ao pai, que é diferente da mãe".

O profissional da RTP lembrou ainda, nesse momento, que "nas gerações mais recentes" esconder a orientação sexual "já não faz sentido". "Porque os pais são diferentes, têm outra mentalidade, e os filhos têm a urgência urgente de ser felizes. Foram muitos anos", escreveu na altura.