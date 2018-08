Mandy Moore recorda ex-namorado que morreu de overdose

Carolina Morais Hoje às 13:58 Facebook

No nono aniversário da morte do DJ Adam Goldstein, um grande amigo e ex-namorado de Mandy Moore, a atriz partilhou uma fotografia nas redes sociais em sua homenagem.

"Nove anos. Sinto a tua falta todos os dias." Foi assim que Mandy Moore, protagonista da série "This is Us", homenageou Adam Goldstein - mais conhecido como DJ AM -, que morreu em agosto de 2009, aos 36 anos, vítima de overdose de cocaína.

A atriz de 34 anos e o DJ namoraram durante dois meses em 2007, permanecendo amigos próximos mesmo após o final da relação. Moore apoiou-o, inclusive, durante os períodos mais difíceis da sua dependência de drogas.

Na altura da morte de Goldstein, a atriz revelou-se "completamente devastada". "Aqueles de nós que têm a sorte de o ter conhecido sabem que o Adam irradiava uma exuberância contagiosa pela vida e personificava a definição de 'verdadeiro amigo'. Dizer que sentiremos muito a falta dele é um eufemismo", desabafou, em comunicado.