Mansão de John Mayer em Los Angeles foi assaltada

A residência do músico norte-americano tem em Beverly Hills, Los Angeles, nos EUA, foi assaltada. O roubo aconteceu esta sexta-feira, dia 10, e o prejuízo pode ascender aos 174 mil euros.

A maioria dos bens levados pelos criminosos são pessoais e, entre eles, estão relógios da coleção de John Mayer. De acordo com o site TMZ, que dá conta do assalto à casa do cantor, o valor dos itens roubados situa-se entre 87 mil e 174 mil euros.

O crime ocorreu durante a manhã de sexta-feira e, segundo o mesmo site, ninguém se encontrava na mansão, à qual os criminosos tiveram acesso através de uma janela.

A polícia está a investigar e, até ao momento, não tem qualquer suspeito.