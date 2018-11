Mansão de Miley Cyrus e Liam Hemsworth destruída pelos incêndios

AFS Hoje às 12:42 Facebook

Miley Cyrus e Liam Hemsworth ficaram com a sua mansão destruída devido ao incêndio que atinge a Califórnia, nos Estados Unidos.

Os moradores do estado norte-americano da Califórnia têm vivido dias de aflição com um dos piores incêndios de sempre. Até ao momento, tirou a vida a 50 pessoas e destruiu centenas de habitações. Entre elas estão a de Miley Cyrus e Liam Hemsworth.

O casal fez questão de partilhar nas redes sociais o estado em que ficou a sua casa depois de ser atingida pelas chamas. "Os últimos dias têm sido muito tristes. Isto foi o que sobrou da minha casa", começou por dizer o ator, na legenda da publicação feita, terça-feira, no seu perfil de Instagram.

"Diversas pessoas de Malibu e nas áreas à volta perderam as suas habitações, o meu coração está com todos aqueles que foram afetados pelo fogo. (...) Malibu é uma comunidade forte que irá ficar mais forte", prosseguiu Liam Hemsworth, que apelou ainda a que todos ajudem com suplementos e doações financeiras.

Já Miley Cyrus colocou no Instastories, ferramenta da referida rede social, uma montagem com dois registos fotográficos para os seguidores verem como era a sua casa antes de ser atingida.

"Por favor, doem tudo aquilo que conseguirem. Qualquer quantia é agradecida! o sentimento mais profundo de comunidade e amor está em torno de todos os que perderam a sua casa", escreveu a cantora.