Marco Costa volta atrás e recusa entrar no "Dança Com as Estrelas"

A "vontade era muito grande", mas Marco Costa colocou de parte o convite da TVI para entrar no programa "Dança Com as Estrelas". O pasteleiro teve um acidente de trabalho há pouco tempo e, por esse motivo, não poderá estar presente.

O "desafio estava aceite" e a "vontade era muito grande", mas um acidente de trabalho deitou por terra as aspirações de Marco Costa em participar no programa "Dança Com as Estrelas", da TVI, que tem estreia marcada para o dia 9 de dezembro.

"Como vocês sabem, fiz uma lesão. Esta lesão prejudica-me muito a nível profissional, mas não só", começou por explicar através de um texto publicado na secção de Instastories da sua conta no Instagram. Sem saber bem o porquê de este contratempo ter surgido nesta altura da sua vida, "próxima de uma nova experiência", Marco confessou que ficou bastante contente com o convite, mas que não poderá aceitar.

"Com muita felicidade recebi o convite por parte da TVI para participar no 'Dança Com as Estrelas', [mas] por esta razão óbvia não poderei participar, com muita pena minha", lamentou o ex-concorrente da Casa dos Segredos, "reality-show" do mesmo canal, antes de referir que "o desafio" já estava "aceite" e que "a vontade era muito grande".

Por fim, desejou "sorte a todos os participantes" e admitiu que não tem dúvidas de que a experiência, para estes, será algo de "brutal". "Aproveitem agora que me lesionei e já não posso ganhar", brincou ainda o pasteleiro no meio da adversidade.