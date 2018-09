Marco Horácio: "Faltou dinheiro para tudo, menos para o meu filho"

João Manuel Farinha Hoje às 10:49 Facebook

Marco Horácio é o próximo convidado do programa "Alta Definição", da SIC. Em conversa com Daniel Oliveira, o humorista revela ter passado dificuldades nos últimos anos e diz ter chegado a abdicar de refeições.

A entrevista a Marco Horácio só vai para o ar no próximo sábado, mas, como já vem sendo hábito, Daniel Oliveira disponibiliza um excerto daquilo que os espectadores vão poder ver. Num "testemunho brutal" - expressão do próprio Daniel Oliveira -, o comediante que se deu a conhecer no programa "Levanta-te e Ri" (SIC) revela ter passado por um período negativo nos últimos quatro anos.

"Faltou (dinheiro) para tudo. O que vale é que tinha sempre pessoas à minha volta prontas para me ajudar. Nunca faltou para o meu filho e nunca vai faltar. Enquanto tiver braços para trabalhar... Agora, tive de abdicar de algumas coisas", disse, confirmando que chegou a prescindir de refeições.

Considerado por Daniel Oliveira como "um dos melhores talentos da televisão portuguesa", Marco Horácio vai regressar à antena da SIC no dia 7 de outubro, numa emissão única do programa de comédia "Levanta-te e Ri", onde há 15 anos se apresentou ao grande público.