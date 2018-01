Marcos Caruso e Vanessa Giácomo em Portugal: "É como voltar para casa da avó"

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:04 Facebook

Os atores Marcos Caruso e Vanessa Giácomo estão em Portugal por motivos diferentes mas reuniram-se para falar daquilo que os une: a novela "Pega Pega", da Globo, e o amor pelo nosso país.

São dois dos rostos mais conhecidos da ficção brasileira e atualmente contracenam na novela "Pega Pega", exibida em Portugal desde novembro de 2017. Vanessa Giácomo é Antónia, uma agente da polícia, e está de férias em Lisboa.

Marcos Caruso é Pedrinho, um playboy dono de um hotel, e vai estrear uma peça de teatro num país que também é o seu. "Conheço bem Portugal. É como voltar para casa da avó. Tenho raízes portuguesas, sou Vianna, sou Ribeiro e sou Alves. Tenho Caruso do pai, mas os meus avós maternos eram portugueses", revelou ontem o ator ao JN.

Giácomo aproveitou o final das gravações e chegou em lazer. Aos 34 anos, a atriz não fecha a porta a um projeto no nosso país: "Adoro Portugal. Não é uma possibilidade que descarte, mas teria de ser um projeto de teatro ou pela Globo."

Já Caruso vai levar a palco "O escândalo Philippe Dussaret", a partir de 7 de fevereiro, e percorrer o país de norte a sul durante dois meses. O intérprete mostrou-se radiante e explicou como é viver numa casa portuguesa no Brasil: "Lá tudo é temperado com saudade, o bacalhau tem mais azeite, as coisas têm mais condimentos."

Os dois atores manifestaram curiosidade em ver novelas portuguesas, embora não ainda tenham tido oportunidade: "Cheguei a ver uma novela que era "Morangos" não sei o quê", contou Marcos Caruso, referindo-se a "Morangos com açúcar", exibida pela TVI.

O ator, de 66 anos, elogiou ainda o crescimento de Portugal, cada vez mais procurado pelos brasileiros. "A vossa autoestima é invejável. O país abriu os olhos do mundo e nós estamos a olhar para isso. Até me arrepiei", concluiu.