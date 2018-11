Maria Cerqueira Gomes despede-se em lágrimas do Porto Canal

Dúlio Silva Hoje às 10:24 Facebook

A cerca de um mês de se estrear na antena da TVI, Maria Cerqueira Gomes despediu-se, na quinta-feira, do Porto Canal, onde esteve durante 12 anos. No adeus, a apresentadora não conteve as lágrimas.

Quase dois anos depois do arranque do programa "Olá Maria!", a sua anfitriã disse agora adeus à estação de televisão em que se estreou, em 2006, e na qual, desde então, fez carreira.

Nos últimos minutos como profissional do Porto Canal, Maria Cerqueira Gomes observou alguns dos seus melhores momentos na estação detida pelo clube dos dragões. Depois, foi surpreendida por alguns dos colegas e, nessa altura, as lágrimas escorreram-lhe na cara.

"Não vou agradecer a ninguém em especial, mas a todos os que trabalharam comigo aqui 12 anos. Obrigada", referiu a portuense, visivelmente emocionada. "Até à próxima", completou depois.

Maria Cerqueira Gomes inicia agora uma nova etapa da sua vida profissional, desta feita em Lisboa. A partir do dia 2 de janeiro do próximo ano, divide com Manuel Luís Goucha a apresentação do matutino da TVI, "Você na TV", substituindo, assim, Cristina Ferreira, que no mesmo mês se estreará nas manhãs da SIC.