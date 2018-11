Maria Cerqueira Gomes prepara última semana no Porto Canal

Nuno Azinheira Hoje às 12:07, atualizado às 12:51 Facebook

A apresentadora, que em janeiro assume o lugar no "Você na TV" ao lado de Manuel Luís Goucha, entra segunda-feira na sua última semana no Porto Canal. Sexta-feira despediu-se de um dos seus programas.

Maria Cerqueira Gomes apresentou esta sexta-feira o seu último "Olá Maria Rosa", uma tertúlia cor-de-rosa que conduzia no canal detido pelo F. C. Porto. A própria apresentadora fez questão de marcar o momento nas suas redes sociais.

"Obrigada a toda a equipa! Hoje apresentei o meu último "Olá Maria Rosa", um projeto recente que foi pensado com muito carinho e com muito detalhe. "Entrego" este filho pequeno a quem cuidará bem dele", escreveu Maria Cerqueira Gomes na sua conta de Instagram, acompanhando uma fotografia em que surge ladeada pelos três comentadores do formato, que continuará no ar, a partir da próxima semana conduzido por Débora Sá.

A sucessora de Cristina Ferreira ao lado de Goucha não se despediu, porém, do Porto Canal, como foi noticiado. Maria Cerqueira Gomes, 35 anos, explicou no final do programa que o "Olá Maria", "talk show" que apresenta nas tardes do canal, será conduzido por si até quinta-feira, terminando aí sim a sua ligação ao Porto Canal.

No Instagram da apresentadora é notória a cumplicidade dos seus seguidores, que não se cansam de lhe endereçar palavras elogiosas.